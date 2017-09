Eleições: Mais de 90 mil já recorreram a linha aberta da CAEAL

Até ao momento, foram cerca de 90 mil, os eleitores que recorreram à linha aberta criada pela Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa para esclarecer dúvidas sobre os locais e os procedimentos de votação. O número foi ontem avançado em comunicado pelo organismo liderado por Tong Hio Fong, que lembra que a CAEAL coloca diversos meios ao serviço dos residentes para que possam esclarecer dúvidas. Para além da linha aberta, a Comissão Eleitoral providencia ainda 71 quiosques de auto-atendimento em 47 locais do território. O organismo prontifica-se também a prestar esclarecimentos directamente no Centro de Informações sobre Assuntos Eleitorais, situado no Edifício da Administração Pública.

