E ao sexto dia, os almoços grátis entraram na campanha  

Questões como a Lei de Terras, a importância de eleições limpas e os direitos dos trabalhadores do território estiveram em destaque num debate que ontem juntou, no Fórum de Macau, candidatos como Ella Lei, Mak Soi Kun, Lee Sio Kuan, Melinda Chan e Hong Weng Kuan. O advogado, que no início da semana entregou uma queixa-crime no Ministério Público contra Fong Soi Kun, acusou Mak Soi Kun de jogar sujo. A resposta do líder da lista “União de Macau-Guangdong”? “Processe-me …”

Elisa Gao

Intercomunicação. Eis a expressão que melhor define a forma como decorreu o quarto dos cinco debates que a Teledifusão de Macau está a organizar com os candidatos às eleições legislativas de 17 de Setembro.

Ontem foi a vez das candidaturas posicionadas entre o 16.o e o 20.o posto no boletim eleitoral esgrimirem argumentos, num debate onde foram abordadas questões como a Lei de Terras e os direitos dos trabalhadores do território, mas também a importância de eleições limpas.

Cabeça-de-lista da candidatura da “União para o Desenvolvimento”, Ella Lei assumiu a difícil tarefa de substituir a veterana Kwan Tsui Hang como a responsável pela estratégia parlamentar dos Operários. Na estreia em debates televisivos no âmbito da campanha eleitoral pelo expediente do sufrágio directo, Ella Lei comprometeu-se, caso seja eleita, a pugnar pelo que diz ser o direito dos residentes do território a um “bom emprego”, bem como a boas condições de vida.

Os direitos dos trabalhadores locais – nomeadamente a casa própria – encabeçam as preocupações de Lee Sio Kuan, o rosto da candidatura “Ou Mun Kong I”, a plataforma política pela qual se faz representar no escrutínio a Associação de Força do Povo e dos Operários. Defensor confesso dos direitos dos trabalhadores, Lee quis saber junto de Melinda Chan, cabeça de lista da candidatura “Aliança P’ra Mudança” e esposa do magnata do jogo David Chow Kam Fai, se vai, porventura, defender no hemiciclo os interesses dos casinos ou os direitos da população.

Antes disso, já Ella Lei tinha endereçado uma pergunta da índole semelhante aos candidatos da lista 20, “União de Macau-Guangdong”, ainda que sobre a Lei de Terras. A líder da candidatura da lista 16, a “União para o Desenvolvimento” procurou perceber qual é a posição de Mak Soi Kun e de Zheng Anting relativamente a uma eventual revisão da Lei de Terras, exemplificando com a hipotética recuperação do terreno, na Taipa, para onde estava prevista a construção de um parque aquático.

A resposta chegou pela voz de Zheng Anting. Eleito para a Assembleia Legislativa na última legislatura, o número dois de Mak Soi Kun tem dado a cara pela defesa da revisão da Lei de Terras, mas ontem mostrou-se cuidadoso na forma como abordou a questão: “Apoiamos a recuperação de terrenos desaproveitados, desde que a culpa pelo facto de não terem sido aproveitados não possa ser atribuída aos concessionários”, respondeu o candidato.

Insatisfeita com o teor da resposta, Ella Lei interrompeu e insistiu na pergunta: “Concorda ou não concorda?”, atirou de novo.

Zheng hesitou, tropeçou nas palavras – “Se o Governo não tiver classificado …” – e a representante dos Operários aproveitou para partir ao ataque: qualquer terreno que não tenha sido desenvolvido deve ser recuperado. Ponto final.

Ou quase. Descontente com a falta de vigor da sua própria resposta, o número dois da candidatura “União de Macau-Guangdong” recuperou o tema Lei de Terras, mas inverteu o ónus da prova: “E quando é o Governo que não consegue garantir que um lote é aproveitado? Esses terrenos devem ser distribuídos pela população?”

Imperturbável, Ella Lei embandeirou os mesmos argumentos a que recorreu para atacar a posição dos adversários: “Os terrenos, na qualidade de recursos públicos, pertencem aos residentes. Todo e qualquer terreno que não tenha sido aproveitado deve ser recuperado”, defendeu.

Incapaz de demover a adversária, Zheng Anting lamentou o que considerou ser a cegueira e a rigidez política da candidata afecta à Federação das Associações de Operários de Macau (FAOM).

“Cegueira?”, inquiriu Ella Lei. “Sim, cegueira”, atiçou Zheng, defendendo que não há outra palavra para qualificar a “atitude injusta” demonstrada por Ella Lei relativamente aos terrenos que nunca foram devidamente aproveitados devido à inércia do Governo ou ao adiar de tomadas de decisão por parte da Administração.

O segundo round do duelo entre o que, à falta de melhor expressão, poderia ser definido como o embate entre as forças do capital e os interesses do operariado teve Lee Sio Kuan e Melinda Chan como protagonistas, com o cabeça-de-lista da “Ou Mun Kong Si” a procurar saber quem é que a líder da lista “Aliança Pra Mudança” representa no hemiciclo.

“O seu marido é um dos magnatas da indústria do jogo. Concorda com as duas folgas semanais e com o pagamento de catorze meses aos trabalhadores dos casinos?”, inquiriu Lee.

“Se a pergunta é para mim, não tenho problema nenhum em dizer-lhe o que penso. Se quer saber a opinião do Sr. Chow, ligue-lhe. Falo em meu nome próprio, Melinda Chan e em nome da lista 18. Deve dirigir-me a pergunta directamente e não perguntar-me o que pensa o meu marido ou o que pensa a indústria do jogo ou esta ou aquela empresa em particular. Não vou invocar os interesses de uma empresa para responder à sua questão”, esclareceu, indignada, Melinda Chan Mei Yi.

A candidata acabou, no entanto, por esclarecer que entende que os casinos não devem operar sempre que o sinal de tufão número oito foi içado: “Apoiamos o principio de que os trabalhadores do jogo não devem ter que trabalhar quando o sinal número 8 de tufão se encontrar içado. Se for eleita para o hemiciclo, este é um aspecto que vou procurar defender e espero contar com o apoio dos meus colegas. É uma questão de justiça e de dignidade”, defendeu.

Mak Soi Kun e a lista da “União Macau-Guangdong” voltaram a estar na mira dos adversários na recta final do debate, com Hong Weng Kuan – advogado que lidera a candidatura da “Associação dos Cidadãos Unidos para a Construção de Macau” e que esta semana entregou, no Ministério Público, uma queixa-crime contra Fong Soi Kun – a inquirir Mak sobre a importância de eleições limpas, antes de acusar o líder da lista 20 de tentar angariar votos em troca de jantares.

Mak Soi Kun negou a acusação, mas recusou-se a responder ao desafio lançado pelo adversário: “Pode fazer um pedido aos eleitores frente às câmaras? Pode dizer-lhes para não votarem em si, se por acaso os convidar para uma refeição gratuita?”

Incomodado, Mak Soi Kun defendeu que cada um tem o direito de fazer campanha como quer e bem entende, antes de rematar, com a voz alterada: “Você é advogado, não é? Processe-me se tiver provas. Toda a gente necessita de se alimentar. Se não se alimentarem não terão forças”, sublinhou.

Hong Weng Kuan dirigiu a mesma invectiva a Melinda Chan e a Ella Lei e de ambas obteve a mesma resposta: o que importa é votar em consciência. Chan Mei Yi assegurou que nunca ofereceu refeições grátis a quem quer que seja e deixou um apelo ao eleitorado: “Se alguém vos convidar para uma refeição, lembrem-se que mais importante do que aquilo que vos colocam no prato, é a defesa dos interesses de todos na Assembleia Legislativa. A chave é votar de acordo com a vossa consciência”, salientou.