DSAT lança carreiras rápidas 3AX e 25AX    

Com o objectivo de escoar mais rapidamente os passageiros que se concentram no terminal das Portas do Cerco e que desejam ir para Seac Pai Van, ZAPE ou NAPE, a DSAT coloca em circulação a partir de hoje os autocarros 3AX e 25AX.

O primeiro autocarro faz o transporte entre o terminal, o ZAPE, NAPE e o Centro de Macau. Já a carreira 25AX circula entre a zona das Portas do Cerco, o Cotai e Seac Pai Van. Estas rotas só funcionam em dias úteis, até às 8h45 da manhã, ou seja num dos principais períodos de ponta.