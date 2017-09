“D.O.A.”,  pioneiros do punk, actuam hoje em Macau

O Live Music Association acolhe esta noite um concerto de uma das bandas pioneiras da cena punk, os “D.O.A.”. A banda, oriunda de Vancouver e que no próximo ano celebra 40 anos de carreira, escolheu Macau como a penúltima cidade da sua digressão asiática.

Os “D.O.A.”, considerados uma das bandas pioneiras da cena musical punk, actuam esta noite no espaço Live Music Association (LMA). Macau será a penúltima cidade do continente asiático a receber o grupo oriundo do Canadá. No âmbito da digressão asiática que agora se abeira do fim, a banda passou por Taipé, por Guangzhou, por Pequim, por Xangai e por Kuala Lumpur. Vincent Cheang, fundador e responsável pelo espaço LMA, situado na Avenida Coronel Mesquita, garante que este será “o melhor concerto de punk [realizado] em Macau”. Questionado sobre a abertura do público do território ao género musical, Cheang assume que esta “não é a cena [musical] principal” mas assegura que “após a promoção [do concerto] muitas pessoas ficaram admiradas por os ‘D.O.A.’ virem a Macau”.

Formada em 1978, em Vancouver, a banda deverá alcançar no próximo ano a marca dos 40 anos de existência. Ao longo das últimas quatro décadas, o vocalista e guitarrista Joey Keithley foi o único membro da formação original que se manteve sempre no grupo. A ele juntam-se actualmente Mike Hodsal no baixo e Paddy Duddy na bateria. Na página de Facebook do trio pode ler-se que “apesar de o som dos ‘D.O.A.’ ter estado sempre enraizado no punk rock, o grupo conseguiu criar um pouco de consternação junto daqueles que gostariam de manter caixas musicais. É punk, mas incorpora rock n’ rol, reggae, metal e ska”, assumem os membros do grupo.

O “Japanese Hall”, em Vancouver, foi a primeira sala de espectáculos a acolher um concerto dos “D.O.A.”, no longínquo ano de 1978. Foi também nesse ano que lançaram o primeiro EP – “Disco Sucks” – que se tornou um sucesso na rádio da Universidade de São Francisco e levou os “D.O.A.” a actuar naquela cidade norte-americana. Com apenas um ano e poucos meses de existência, a banda canadiana embarcou na sua primeira digressão pela América do Norte.

Foi em 1981, com o lançamento do álbum “Hardcore 81”, que os “D.O.A.” cunharam o termo que empresta o nome ao disco. Desde então, a banda canadiana tem sido citada como a principal influência de grupos como “The Red Hot Chili Peppers”, “Green Day” ou “The Offspring”. O grupo actuou também em concertos de beneficência a favor de organizações como a “Rape Relief” e a “Oxfam” e de causas como a anti-globalização, o ambiente ou a luta contra o racismo e contra a censura.

Depois de Macau, os “D.O.A.” seguem viagem até Banguecoque, onde amanhã dão por encerrada a sua tour asiática. Ainda no final deste mês, a banda vai dar início a uma nova digressão pelo Canadá, actuando em cidades e regiões como Toronto, Otava ou o Quebeque.