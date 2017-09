Creative Macau recebe mostra expressionista de Gonçalo Oom

A Creative Macau vai acolher, entre 28 de Setembro e 27 de Outubro, a exposição “Expressionist drawings of Macau” (Desenhos expressionistas de Macau) do arquitecto Gonçalo Oom. A mostra abrange um conjunto de desenhos a carvão que representam a visão que o artista, radicado em Macau desde 2006, tem do território: “O objectivo [da exposição] é demonstrar a personalidade antiga e contemporânea da cidade nos desenhos expressionistas”, esclarece Gonçalo Oom, citado num comunicado remetido à imprensa pela Creative Macau.

“Para o artista, como pintor, a consciência abstracta está sempre próxima dos seus sentimentos e da sua percepção da realidade. Em contraste, como arquitecto, tem de ser preciso, directo e pragmático nos seus desenhos, cuja maioria tem como objectivo a sua aplicação na construção”, lê-se no mesmo comunicado.

Gonçalo Oom concluiu o curso de arquitectura em Lisboa, no ano de 1993. Em Portugal, o arquitecto trabalhou no atelier de Raúl Hestnes Ferreira e também no atelier MEGWA com o designer Eugénio Trigo, entre 1995 e 2004. Em 2006, Oom mudou-se para Macau onde trabalha como arquitecto e artista: “Macau é actualmente a minha cidade e parte da minha vida. Ser um arquitecto faz-me ver e sentir as cidades de uma forma única e, como pintor, expressar-me e registar o urbanismo no papel”, fundamenta o artista.

A exposição “Expressionist drawing of Macau” vai substituir “Whatever You Make, Make It Yours”, patente na Creative Macau até 23 de Setembro. A mostra, que assinala o 14º aniversário da plataforma artística, reúne trabalhos de 25 membros. Nela estão expostas obras de design gráfico, fotografia, colagem, instalação, pintura, desenho e gravura.