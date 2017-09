  Cotai Jets celebra dez anos com jogos interactivos e promoções

A Cotai Jets, transportadora marítima associada à operadora de jogo Sands China, celebra este mês dez anos de actividade e para assinalar a efeméride vai impulsionar, até 30 de Novembro, uma série de iniciativas e promoções que poderão fazer com que o preço das ligações entre Macau e Hong Kong caia apenas para as cem patacas. A empresa disponibiliza desde o início do mês um jogo de perguntas e respostas através do Facebook. Os clientes que conseguirem responder com sucesso a três questões podem adquirir um bilhete de ida ou um bilhete de volta por 100 patacas. Mais sorte têm os clientes que nasceram a 10 de qualquer que seja o mês: poderão adquirir viagens de ida e volta entre a RAEM e a RAEHK por apenas cem patacas.

