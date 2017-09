  Coreia do Sul: Dezena de feridos em protesto contra a instalação de escudo anti-mísseis

As autoridades sul-coreanas deram ontem por concluídos os trabalhos de instalação do escudo anti-mísseis THAAD, mas a empreitada foi recebida com protestos. Confrontos entre manifestantes e a polícia deixaram dezenas de feridos, informa a imprensa sul-coreana.

Dezenas de pessoas ficaram esta quinta-feira feridas na Coreia do Sul em confrontos entre polícias e manifestantes durante uma acção de protesto contra a instalação do escudo anti-mísseis THAAD, que foi ontem concluída.

Os confrontos ocorreram durante a noite de quarta-feira, entre 400 residentes da cidade de Seongju, próxima do local que acolhe o sistema de Defesa Terminal de Área de Grande Altitude (THAAD), e as forças de segurança destacadas na zona.

Cerca de oito mil polícias foram destacados para uma zona próxima do local, onde dezenas de civis e agentes ficaram feridos e foram transportados para hospitais, sem que se saiba o número exacto ou a gravidade dos ferimentos, segundo a agência Yonhap.

Os manifestantes protestavam contra a chegada de quatro plataformas de lançamento, que remataram ontem a instalação do THAAD e juntam-se às duas já operacionais no terreno, um antigo campo de golfe situado a cerca de 18 quilómetros de Seongju.

Cerca de 10 veículos militares norte-americanos que transportavam os dispositivos abandonaram a base militar aérea de Osan, situada a cerca de 70 quilómetros de Seul, depois da passada meia-noite e chegaram ao seu destino, uma base militar de artilharia a cerca de 300 quilómetros da capital, às 08:20 da manhã.

Os manifestantes bloquearam o acesso durante várias horas antes de serem dispersados pela polícia pelas 05:00. O Governo sul-coreano congelou a instalação de quatro plataformas de lançamento do THAAD no passado mês de Junho, por considerar que o anterior executivo, que aprovou a sua instalação em Julho de 2016, não realizou os estudos de impacto ambiental a que a lei sul-coreana obriga.

No entanto, perante o contínuo desenvolvimento do programa de armamento da Coreia do Norte, o Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, pediu em Agosto que fosse estudada a instalação das quatro plataformas que faltavam.

Os residentes temem que a sua cidade se converta num alvo primário dos ataques de Pyongyang, além de recear os efeitos que os seus radares tenham para a saúde e para as suas plantações.