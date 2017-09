Conde de São Januário confirma suicídio de funcionário

A direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário confirmou esta quarta-feira, através de uma nota de imprensa enviada às redacções, que um funcionário da unidade de saúde cometeu suicídio nas instalações do hospital. O corpo do trabalhador, de 50 anos, foi encontrado numa arrecadação, depois da família do funcionário ter ficado alarmada com a descoberta de uma alegada nota de suicídio que o falecido terá escrito antes de sair de casa.

Alertados, os responsáveis pelo Hospital Conde de São Januário organizaram uma equipa de busca com o objectivo de procurar perceber se o trabalhador se encontrava nas instalações da unidade de saúde. No comunicado enviado aos meios de comunicação social não são referidas nem a hora, nem as circunstâncias em que o corpo do funcionário foi encontrado. O Centro Hospitalar Conde de São Januário explica apenas que “prestou de imediato apoio na procura, tendo mantido um contacto próximo com a família” até o corpo ter sido encontrado “numa sala de arrumação”.

A direcção do hospital público fez chegar as suas condolências aos familiares do falecido, a quem ofereceu apoio psicológico. A oferta foi ainda estendida aos colegas de trabalho do funcionário.

Os responsáveis pela unidade hospitalar pedem, de resto, “a todo o pessoal para não se deixar afectar pela ocorrência”. Apesar do eventual trauma, a direcção do Hospital está convicta que os trabalhadores do Conde São Januário vão continuar a assegurar “com firmeza o respectivo posto de trabalho e a prestar os serviços médicos adequados ao público em geral de Macau.

No comunicado que enviou às redacções, o Centro Hospitalar Conde de São Januário manifestou ainda o desejo “de que a família consiga ultrapassar este momento de sofrimento”.