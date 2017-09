Comitiva local parte para a Holanda para disputar Mundiais de Chi Kung

A delegação de Macau que se desloca a cidade de Haia não promete medalhas, mas ambiciona ter desempenhos que possam abrir as portas a pontuações elevadas. No total, vão participar no evento oito aletas e dois júris do território.

João Santos Filipe

A comitiva de Macau que vai disputar o Campeonato do Mundo de Chi Kung parte esta manhã, pelas 06h00, com destino a Haia, na Holanda, a cidade que acolhe o evento. Horas antes da partida, Nikola Maricic, atleta croata que compete com as cores de Macau, explicou, ao PONTO FINAL, que o grande objectivo dos participantes do território passa por “fazer o melhor possível”.

“Neste momento é complicado definir uma meta para a nossa participação. Não existem muitos vídeos online com os desempenhos dos nossos adversários, pelo que é difícil saber se podemos lutar pelas medalhas”, disse Maricic, natural da Croácia, ao PONTO FINAL.

Os atletas apostam tudo em atingir a meta dos nove pontos, ao nível da pontuações: “Se conseguirmos esse desempenho vamos sair da Holanda com o sentimento que a nossa preparação teve bons resultados. Mesmo que não consigamos nenhuma medalha”, frisou.

O evento vai decorrer entre amanhã e dia 14, mas apenas dois dias são destinados à competição, nomeadamente 13 e 14 de Setembro. Nos restantes dias, os participantes vão ter treinos colectivos e ainda participar num simpósio sobre a arte marcial.

Apesar de serem oficialmente reconhecidos nove estilos de Chi Kung, em competição vão estar apenas quatro, aos quais as prestações de seis minutos dos atletas se têm de adaptar. Os estilos da competição vão ser Yi Jin Jing, Wu Qin Xi, Liu Zi Jue e Ba Duan Jin. Depois os diferentes júris atribuem pontuações até 10 e quem conseguir uma prestação com mais pontos, vence: “Considero que estamos bem preparados. Nos últimos dois meses tivemos uma preparação muito intensa, com treinos colectivos e individuais. Antes disso, participámos em eventos com praticantes de Zhuhai e de Hong Kong e assistimos a actuações de atletas de Pequim. Houve uma boa preparação”, sublinhou o atleta, de 48 anos.

Entre as formações que espera ver mais próximas das medalhas, Maricic apontou os atletas da China – a grande potência mundial da modalidade – da Itália, do Reino Unidos e também de Portugal, sublinhado que têm normalmente treinadores chineses muito experientes. Outro dos nomes avançados foram os Estados Unidos e Austrália. A comitiva de Macau é constituída por oito atletas e dois árbitros.