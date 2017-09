Comissão de inquérito vai contar com apoio do Gabinete do Procurador

A recém-anunciada comissão de inquérito que foi criada para apurar responsabilidades na sequência da passagem do tufão Hato por Macau vai contar com o apoio do gabinete do procurador, foi ontem anunciado.

O inquérito visa apurar se, durante a passagem do tufão Hato, “houve erros ou responsabilidades por parte dos serviços públicos e pessoal, em termos de cumprimento dos deveres legais, particularmente no âmbito de prevenção e trabalhos de salvamento em catástrofes”.

De acordo com um comunicado divulgado pelo Ministério Público, os membros da comissão de inquérito, que foi anunciada esta quarta-feira, “chegaram ao consenso” de que “cabe ao gabinete do procurador prestar-lhes apoio administrativo, tendo em consideração a exigência de independência do seu funcionamento e com vista a evitar o desperdício do erário público”.

A comissão de inquérito é composta pelo procurador-adjunto Mai Man Ieng, que preside ao organismo, pelo professor da Universidade de Macau Iu Wai Pan e pela auditora Ho Mei Va.

A passagem do tufão Hato por Macau, em 23 de Agosto, provocou dez mortos e mais de 240 feridos, deixando um rasto de destruição na cidade que sofreu ainda interrupções no fornecimento de água e electricidade.

Em paralelo, mais de um quarto (29 por cento) da área de Macau ficou inundada, estimando-se que o nível da água tenha atingido 5,5 metros de altura na zona ribeirinha do Porto Interior, na península de Macau.

De acordo com uma estimativa preliminar, os prejuízos deixados pelo tufão Hato ascendem a 11,4 mil milhões de patacas: 8,3 mil milhões em prejuízos directos e 3,16 mil milhões em indirectos.