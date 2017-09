Chui Sai On visita moradores e comerciantes da Rua Cinco de Outubro

O Chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, visitou esta quinta-feira os comerciantes e moradores da Rua Cinco de Outubro, uma das artérias mais afectadas pela passagem do tufão Hato por Macau, a 23 de Agosto. O líder do Governo fez-se acompanhar no périplo pelo secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, pelo director dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, Li Canfeng, o porta-voz do Conselho Executivo, Leong Heng Teng e ainda a chefe do gabinete do Chefe do Executivo, O Lam.

Fernando Chui Sai On visitou lojas de mariscos secos, de chá, de música, de medicina tradicional chinesa e ainda sapatarias. Segundo um comunicado remetido às redacções pelo Gabinete de Comunicação Social, um morador daquela rua disse “compreender as dificuldades de enfrentar uma catástrofe natural”, sublinhando, no entanto, a importância de se garantir a segurança da população”. Outros residentes e comerciantes da Rua Cinco de Outubro narraram as suas experiências durante as inundações causadas pela passagem do Hato pelo território.

A tempestade tropical que assolou Macau no passado dia 23 de Agosto foi a mais violenta dos últimos 53 anos e deixou prejuízos na ordem dos 11,4 mil milhões de patacas. O valor foi avançado por Fernando Chui Sai On durante uma conferência de imprensa nesta quarta-feira, com o Chefe do Governo a esclarecer que o número é ainda preliminar. O secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, explicou que 8,3 mil milhões de patacas se referem a prejuízos directos e os restantes 3,1 mil milhões a prejuízos indirectos.

Já a secretaria para a Administração e Justiça, Sónia Chan, adiantou que cerca de 500 hectares de zonas florestais e 500 mil árvores tinham sido devastados. A responsável revelou também que 148 veículos do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) ficaram danificados devido às inundações, o que dificultou as operações de salvamento.