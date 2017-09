China disposta a apoiar novas medidas da ONU contra Pyongyang

O ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, assegurou esta quinta-feira que o Governo Central vai apoiar novas medidas contra a Coreia do Norte, após o último teste nuclear realizado por Pyongyang. O responsável pela diplomacia chinesa voltou, no entanto, a apelar ao diálogo.

O Conselho de Segurança da ONU “deve responder” e “adoptar as medidas necessárias”, afirmou Wang, numa conferência de imprensa em Pequim, ressalvando que as sanções são apenas parte da solução e que estas devem ser acompanhadas de diálogo e negociações: “As sanções e pressão sobre o regime de Kim Jong-un são apenas metade da chave para resolver a questão da Coreia do Norte”, afirmou. “Todas as novas acções tomadas pela comunidade internacional contra a Coreia do Norte devem servir para restringir o programa nuclear e balístico do país e, em simultâneo, encorajar a retomada das conversações”, acrescentou.

As declarações do ministro chinês surgem depois de o Presidente da China, Xi Jinping, ter falado por telefone com o homólogo norte-americano, Donald Trump.

Xi apelou à resolução da questão norte-coreana pela via pacifica, de acordo com a imprensa estatal chinesa. No domingo, Pyongyang anunciou ter testado com sucesso uma bomba de hidrogénio.

A China condenou “vigorosamente” a provocação do país vizinho.

Estados Unidos da América, Japão e os aliados europeus apelaram a novas e duras sanções da ONU, mas a posição de Pequim e Moscovo, ambos com direito de veto no Conselho de Segurança, permanece incerta.

O Presidente russo, Vladimir Putin, classificou novas sanções contra Pyongyang como “inúteis e ineficazes”.

A China, que representa 90 por cento do comércio externo da Coreia do Norte, aprovou a sétima ronda de sanções da ONU contra o país, suspendendo as compras de ferro, chumbo e marisco norte-coreano.