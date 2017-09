Caligrafia chinesa e atribuição de terras em Hengqin na origem da investigação a Li Gang  

A venda de pinturas de caligrafia chinesa e quadros a valores inflacionados por Li Gang, antigo director do gabinete de Ligação do Governo Central em Macau, bem como práticas de abuso de poder na atribuição de terras na Ilha da Montanha podem ter estado na origem da expulsão de Li da Assembleia Popular Nacional.

O afastamento por “violação grave da disciplina” foi avançado pela própria APN no início da semana, ainda que a câmara parlamentar chinesa não tenha avançado com mais pormenores.

No entanto, a revista Next Magazine, citada pelo portal Post852, avança, com base em fontes anónimas, que a venda, por parte de Li Gang, de pinturas de caligrafia chinesa a empresários de Macau, assim como o abuso da sua posição para a atribuição de terrenos em Hengqin a investidores do território podem estar relacionados com as investigações que decorrem no Continente.

De acordo com as fontes citadas, Li Gang tinha uma habitação com cerca de 450 metros quadrados junto da fronteira, na estrada de Xihuan, em Zhuhai. Nesse local costumava exibir pinturas e obras de caligrafia chinesa a empresários de Macau e Hong Kong, que depois as compravam a preço inflacionados.

“Muitos dos empresários de Hong Kong e Macau compravam as obras de arte só para ficarem nas suas boas graças”, diz a fonte anónima citada. A mesma fonte, frisa que Li Gang passava a fronteira sem qualquer tipo de inspecção e que tinha uma relação de amizade muito próxima “com uma mulher poderosa do sector do jogo de Macau”.

No mesmo artigo é ainda apontado o exemplo de um empresário amigo de Li Gang – não identificado –, que conseguiu a concessão para aproveitar um terreno em Hengqin muito rapidamente, ao contrário do que era habitual. O artigo menciona a hipótese de ter havido intervenção de Li Gang, que teria autoridade para aprovar as concessões em Hengqin aos empresários de Macau.