Associação quer que jovens que estudam fora do território tenham mesmos direitos de quem estuda em Macau  

A Associação da Nova Juventude Chinesa de Macau (Macau New Chinese Youth Association) juntamente com outras organizações de estudantes do território que estudam fora de portas entregaram uma petição à Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), noticiou esta quinta-feira a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. A Nova Juventude Chinesa de Macau e as restantes associações instaram o Governo a incluir os estudantes de Macau que se encontram a estudar no estrangeiro no plano de redução de tarifas dos transportes públicos.

Hong Chio Iam, chefe do Comité dos Assuntos Universitários da Associação da Nova Juventude Chinesa de Macau disse ao mesmo canal que durante as férias de Verão e de Inverno, estes alunos permanecem em Macau durante um longo período de tempo e têm necessidade de utilizar a rede de transportes públicos.