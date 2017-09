Wong Sio Chak quer “fiscalização” de grupos de conversa no Wechat

O secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, quer as autoridades a “fiscalizarem” os grupos de conversa privados em aplicações móveis – como o Wechat e Whatsapp – para impedir a propagação de rumores durante as catástrofes.

“Vamos estudar, em casos de urgência e necessidade, a viabilidade de fiscalização dos grupos de comunicação das aplicações de telemóveis que transmitem rumores de casos não verdadeiros, através do método de aplicação da rede de telecomunicação, e entrar em contacto com as operadoras dos serviços de telecomunicação de Macau”, afirmou ontem Wong Sio Chak.

A medida vai ser implementada a médio prazo, sendo que o Secretário para a Segurança não acrescentou mais pormenores sobre a proposta, que se enquadra no que foi definido como “policiamento inteligente” e criação de “sistema de gestão de informações de crises”.