Venda de joalharia representou 22 por cento das vendas a retalho no segundo trimestre

A venda a retalho de relógios, relógios de pulso e joalharia registou um forte crescimento de 25,1 por cento, no segundo trimestre deste ano. De acordo com a Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos (DSEC), o valor dos bens transaccionados atingiu os 3,19 mil milhões de patacas, noticiou o portal noticioso The Jewellery Magazine.

Os dados do Governo mostram que as vendas globais a retalho de joalharia ascenderam aos 6,91 mil milhões de patacas na primeira metade do presente ano, mais 21,8 por cento em relação ao montante registado no período homólogo do ano passado.

A DSEC atribuiu o crescimento significativo nas vendas de joias às despesas mais elevadas dos turistas que entraram em Macau. A venda de joalharia representou 22 por cento do valor total das vendas a retalho do território, o qual alcançou 14,48 mil milhões de patacas no segundo trimestre do presente ano.