  Veículos: Declarações de danos devem ser apresentadas até 18 de Setembro

Os proprietários dos automóveis e dos motociclos que ficaram danificados aquando da passagem dos tufão Hato pelo território, a 23 de Agosto, têm até 18 de Setembro para apresentarem a declaração de danos junto da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego.

A data é avançada em comunicado pelo organismo, que adianta também que os donos dos veículos que não resistiram à fúria do Hato podem requerer apoio ao Governo para repararam os estragos sofridos pelas viaturas.

A declaração de danos pode ser entregue nas três áreas de atendimento disponibilizadas à população pela Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego. As valências ficam situadas na sede do organismo, na Estrada de D. Maria II, no China Plaza e no Centro de Serviços da RAEM, na Areia Preta.

Além de terem de entregar o formulário preenchido e uma cópia do bilhete de identidade, os requerentes terão que apresentar documentos que comprovem o local onde o veículo estava quando foi danificado. Num comunicado enviado às redacções, a DSAT adianta que servem de prova fotografias e recibos de empresas de reboque que possam comprovar as informações disponibilizadas pelos proprietários dos veículos em causa.

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego recorda ainda que os proprietários dos veículos que sofreram danos de vulto durante a passagem do Hato podem solicitar que seja o Governo, através da DSAT, a assumir o tratamento dos veículos em causa.

Para que tal aconteça, os donos dos veículos têm apenas de solicitar que a matrícula seja cancelada. Até terça-feira, os proprietários de três das viaturas que se encontravam no interior dos parques de estacionamento do Pak Lok e dos edifícios Fai Tat e do Lido optaram por uma tal solução. Os restantes proprietários de viaturas afectadas que ainda se encontrem nos três auto-silos têm até ao próximo domingo para retirar os veículos.