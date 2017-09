Turismo em alta: Turistas visitam o Templo do Buda Esmeralda dentro do Grande Palácio, em Banguecoque. A Tailândia prevê que a receita do turismo aumente 3,7 por cento em relação ao ano passado, para 1,8 triliões de bahts tailandeses (cerca de 54 mil milhões de dólares americanos) em 2017. Mais de oito milhões de turistas visitaram a Tailândia durante a época alta, no final de 2016, de acordo com um relatório lançado pelo Conselho do Turismo da Tailândia. EPA / NARONG SANGNAK.

