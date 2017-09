Tufão Hato causou prejuízos de 11,4 mil milhões de patacas

A passagem do Tufão Hato gerou perdas para o território avaliadas em 11,4 mil milhões de patacas. O número foi esta quarta-feira apresentado pelo Chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, que admitiu ter havido “relaxamento” na preparação para este tipo de calamidades.

João Santos Filipe

A passagem do Tufão Hato terá causado prejuízos na ordem dos 11,4 mil milhões de patacas, mas o valor é provavelmente superior. O montante foi avançado, ontem, pelo Chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, que sublinhou tratar-se de um número preliminar.

“Até ao momento foram calculados prejuízos de 11,4 mil milhões de patacas. É um número preliminar”, afirmou o líder do Governo, numa conferência de imprensa que decorreu ontem à tarde na sede do Executivo e que contou ainda com os cincos secretários.

Os números foram depois explicados pelo secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, que mencionou prejuízos directos de 8,3 mil milhões e indirectos de 3,1 mil milhões. Os prejuízos indirectos englobam por exemplo, as perdas em vendas que uma loja ou estabelecimento comercial sofre por não poder abrir as portas devido à destruição sofrida.

Por outro lado, o Chefe do Executivo anunciou a abertura de um processo interno para apurar responsabilidade: “Usei as faculdades concedidas pela Lei Básica e abri um inquérito para assumir as responsabilidades legais. Queremos saber se houve erros ou falhas nas tomadas de decisão”, revelou. “Neste momento também decorre uma investigação do CCAC [Comissariado Contra a Corrupção]. Mas já falei com o Comissário [André Cheong], que diz que este processo interno não cria obstáculos à investigação deles”, clarificou.

Chui fala de “relaxamento” e falta de cautela

Nas intervenções que fez durante a tarde de ontem, o Chefe do Executivo admitiu ter havido relaxamento no que diz respeito à prevenção de catástrofes e apontou a passagem do tufão Hato como uma oportunidade para aperfeiçoar os mecanismos de segurança.

“Sem qualquer acontecimento como este [num passado recente], todos nós ficámos muito relaxados, sem cautela e precaução para o incidente. Mas agora com o desastre, posso assegurar que eu, como Chefe do Executivo, e a minha equipa, que fizemos o nosso melhora para ajudar a população”, admitiu.

Também ontem foram avançados mais números sobre a destruição causada pelo Tufão Hato. De acordo com a secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, cerca de 500 hectares de zonas florestais e 500 mil pés de árvores foram devastados. Entre as 10 mil árvores destruídas e as 4 mil que vão ter de ser removidas, 20 estavam classificadas como “árvores antigas”.

Sónia Chan mencionou ainda que 148 veículos do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) sofreram danos com as inundações, o que depois dificultou as operações de salvamento. Por outro lado, a titular da pasta da Administração e Justiça disse ter havido falta de coordenação na distribuição dos voluntários para as operações de limpeza, fazendo com que se registasse “duplicação indevida” de recursos.