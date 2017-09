“Trovoada 17”: Autoridades investigaram 396 ocorrências durante o mês de Agosto

A segunda fase da operação conjunta entre as autoridades policiais das regiões de Guangdong, Hong Kong e Macau, denominada de “Trovoada 17”, resultou no lançamento de investigações a 396 ocorrências relacionadas com tráfico e consumo de droga, usura, burla, prostituição e fogo posto.

Entre o dia 1 e 31 de Agosto, foram mobilizados 3582 agentes policiais no âmbito da “Trovoada 17”, 8256 indivíduos foram sujeitos a identificação, 1299 dos quais foram conduzidos à esquadra para efeitos de averiguações, Destes, 497 foram encaminhados ao Ministério Público para efeito de acusação.

“No âmbito desta operação, foram resolvidos 14 casos relacionados com drogas, envolvendo cerca de 21 suspeitos, bem como apreendidos vários tipos de drogas, nomeadamente cerca de 58 gramas de ice e ketamina e 21 comprimidos de “yaba”. A par disso, foram descobertos 65 casos de usura (34 envolveram também crime de sequestro), envolvendo 117 suspeitos”, explicam os Serviços de Polícia Unitários em comunicado.

Quanto aos casos de burla, foram investigados 34, envolvendo um total de 36 suspeitos. As autoridades resolveram um caso de exploração de prostituição e um caso de fogo posto. Ainda durante a operação, quatro indivíduos foram interceptados, detidos e entregues de imediato ao Estabelecimento Prisional para cumprimento de pena.

As acções de fiscalização foram conduzidas em locais de entretenimento e arredores, nomeadamente casinos, centros de jogos e diversões, cibercafés, salões de bilhar, karaokes e discotecas.