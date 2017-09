Três turmas bilingues, 45 alunos matriculados

Um total de quarenta e cinco alunos vão frequentar no ano lectivo 2017/2018 as três turmas bilíngues chinês-português criadas nos estabelecimentos de ensino luso-chineses pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude. O número foi ontem avançado à Rádio Macau pelo organismo liderado por Leong Lai.

A emissora pública de radiodifusão recorda que as escolas onde o projecto das turmas bilingues chinês-português foi implementado são a Escola Oficial Zheng Guanying e a Escola Luso-Chinesa da Flora. De acordo com os dados avançados pela DSEJ à Rádio Macau, em causa estão “duas turmas do 1o ano do ensino primário e uma turma do 1o ano do ensino secundário geral”.

A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude reiterou o propósito de estender progressivamente o projecto aos anos de escolaridade subsequentes. O objectivo é o de ajudar os alunos a desenvolverem as suas potencialidades em termos linguístico, de modo mais objectivo e sistemático.