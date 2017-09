Ténis: Andy Murray vai perder o que resta da temporada

O britânico Andy Murray, número dois do mundo, anunciou esta quarta-feira que “provavelmente” não vai jogar mais até ao final da temporada, devido a uma lesão na anca.

“Infelizmente, não estarei em condições de disputar os próximos torneios de Pequim e de Xangai, e muito provavelmente os dois últimos torneios do final de época, Viena e Paris, devido à minha lesão na anca”, escreveu Andy Murray na sua página no Facebook.

O escocês sublinhou que, depois de conversar com muitos especialistas e com a sua equipa durante a última semana, concluiu que esta era a melhor decisão para o seu futuro.

O britânico, de 30 anos, que se tinha retirado dois dias antes do início do US Open, não joga desde o torneio de Wimbledon, em Junho, no qual foi eliminado pelo americano Sam Querrey nos quartos de final.