Rotários de Macau ajudam a recuperar três casas destruídas pelas chamas

Três casas que foram totalmente destruídas pelo incêndio de Pedrógão Grande vão ser reconstruídas com a ajuda do Clube Rotário de Macau. Ao seu homónimo de Pombal, em Portugal, a instituição doou 2,500 euros para a compra de materiais de construção. Pedro Lobo, membro do Rotary Clube do território, esteve presente na cerimónia de lançamento da primeira pedra de duas das habitações e duz que, apesar do desalento, ainda se vê “alguma esperança”.

O Clube Rotário de Macau doou 2,500 euros – cerca de 24 mil patacas – ao seu homónimo de Pombal, em Portugal, revelou Fátima Santos Ferreira, presidente da instituição, ao PONTO FINAL. O valor vai ser aplicado na reconstrução de três habitações – duas no concelho de Pedrógão Grande e outra no município de Castanheira de Pera – de famílias que ficaram com as suas casas destruídas durante o incêndio que deflagrou a 17 de Junho no coração do distrito de Leiria. O projecto a que se aliou o Clube Rotário de Macau chama-se “ReConstruir” e tem por objectivo reerguer e equipar estas três casas, assim como reflorestar a área envolvente: “Nós contactámos o Rotary Club [de Pombal] para ver que tipo de apoios necessitavam. Eles comprometeram-se a avisar-nos da forma como iriam utilizar o nosso contributo porque nós gostaríamos que o dinheiro fosse utilizado mesmo para as necessidade e não para outro fim que não o de socorrer as vítimas”, disse Fátima Santos Ferreira.

Pedro Lobo, membro do Rotary Clube de Macau, esteve presente na cerimónia de lançamento da primeira pedra de duas das habitações que vão ser reconstruídas e, ao PONTO FINAL, explicou que “foi com muita alegria que elas [as vítimas] receberam este apoio, mas ainda se notava que tinham vivido momentos muito, muito traumáticos”. Dois meses após o incêndio, o que encontrou em Pedrógão Grande? “Alguma esperança, porque nestes casos concretos viu-se que realmente as coisas estavam a andar [mas] havia outras pessoas que estavam muito apreensivas em relação ao futuro. Mas estas três famílias estavam com esperança”, sublinhou Pedro Lobo.

“A nossa função foi exactamente dar-lhes algum ânimo, ajudá-los na recuperação e dizer que não estão sozinhos e que estamos cá para ajudar. Foi um pequeno gesto dentro das nossas possibilidades pessoais porque este dinheiro é dinheiro recolhido entre os membros do clube e algum fundo que nós temos também para casos extraordinários”, explicou.

O elemento do Clube Rotário de Macau adiantou ainda que uma das casas tinha sido inteiramente construída pelo casal que nela habitava, “ao longo de uma vida toda e, de repente, ficaram sem nada”. Na outra, “a senhora conseguiu salvar a carteira e o cão, de resto, perdeu completamente tudo; era uma casa que tinha uma cave, rés-do-chão e primeiro andar e ela ficou só com a carteira e com o cão”, descreveu Pedro Lobo. O docente da Escola Portuguesa de Macau sublinha que esta “foi só uma das várias centenas de casas que foram afectadas” pelo flagelo das chamas que calcinaram o centro de Portugal.

O incêndio de Pedrógão Grande deflagrou a 17 de Junho naquele concelho do distrito de Leiria e alastrou-se pelos concelhos de Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Sertã e Pampilhosa da Serra. Sessenta e quatro pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas.