Rohingya: Aung San Suu Kyi lamenta “icebergue de desinformação”

A líder de facto do Governo birmanês Aung San Suu Kyi criticou esta quarta-feira o “icebergue de desinformação” em torno da crise dos muçulmanos ‘rohingya’, quebrando pela primeira vez o silêncio sobre o assunto.

“Este tipo de informação falsa é apenas a ponta de um enorme icebergue de desinformação”, declarou a prémio Nobel da Paz, referindo-se às fotos da crise, durante uma conversa telefónica com o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Suu Kyi assegurou que “protegerá” os direitos de “todas as pessoas” do país, de acordo com a transcrição oficial do telefonema, ontem publicada.

Pelo menos 414 pessoas morreram nas últimas duas semanas durante a onda de violência sectária no oeste da Birmânia, uma região declarada “zona de operações” pelo exército, informou o Governo birmanês.