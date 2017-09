Rie Hata Tokyo apresenta workshops de dança em Macau  

O grupo Rie Hata Tokyo – composto pelos artistas Reina, Ako, Kaita e Kaz – vai conduzir dois workshops em Macau no próximo dia 22 de Setembro a convite do Now’z Dance Studio Macsu. O local escolhido para acolher a formação é o LDG Dance Studio, onde o grupo – que conta com uma colaboração com o cantor Chris Brown – vai apresentar o seu estilo de dança “swag style”. O primeiro workshop, entre as 19h30 e as 21h, será conduzido por Reina e Ako. Já o segundo, que se estende desde as 21h às 22h30, terá como professores Kaita e Kaz. O custo de cada aula é de 280 patacas mas quem quiser participar nas duas terá um desconto de 90 patacas.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...