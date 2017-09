Paulo José Miranda e a existência fragmentada, dentro e fora do exílio  

A fragmentação da identidade, a cisão funda que toca quem escolheu uma existência de exílio num Oriente extremo. A experiência de Camilo Pessanha mas também do narrador de “O Mal”, obra de 2002, de Paulo José Miranda, agora reeditada. Uma narrativa ontem recuperada pelo escritor no Antigo Tribunal, nas celebrações dos 150 anos do poeta, para abordar o que chama de experiência quântica da identidade. A de uma vivência que transita entre o que está a acontecer e o que poderia ter acontecido, se não se tivesse efectivado a partida.

Sílvia Gonçalves

Como se configura a identidade no sujeito exilado, dividido entre o lugar de pertença e o espaço distante que o acolhe? Paulo José Miranda abordou ontem “O Problema da Identidade”, da fragmentação naquele que se desloca, que galga o mundo como quem aponta a um recomeço. A experiência singular de um português a viver em Macau, vivida pelo autor, que em 2001 aqui passou três meses com uma bolsa de criação literária, de que resultou o livro “O Mal”, onde um narrador segue no encalço de Pessanha. E também em Pessanha o exílio, uma vez mais. Miranda recuperou a narrativa para traçar o que chama de experiência quântica da identidade humana, a possibilidade do desdobramento em duas vidas, aquela que está a acontecer e a que poderia ter acontecido, se a partida não tivesse acontecido. E a possibilidade do retorno, enfim.

“Começar a ver a vida como se não fosse a nossa própria vida, uma vida de troca. Somos o que somos em Macau, mas também somos o que fomos no sítio de onde viemos”. Foi por aqui, pela fragmentação, pela cisão identitária que Paulo José Miranda avançou ontem, numa comunicação que se propunha estender uma leitura sobre a identidade do homem exilado. O romancista e poeta regressa à “experiência quântica da identidade humana”, exposta como uma ferida aberta pelo narrador de “O Mal”, obra agora reeditada.

“Vivo aqui como com uma vida de empréstimo, que, mais cedo ou mais tarde, vou ter de devolver”, lê o escritor. E prossegue: “Passamos a ter duas vidas em simultâneo, quânticas: a que está a acontecer e a que podia ter acontecido, se não tivéssemos vindo para cá”. Estende-se a ligação a Pessanha, na concretização de duas vivências paralelas, no vínculo àquele lugar lá longe onde uma outra possibilidade se afigura: “O Pessanha é um caso vívido disto. Ele vem para Macau por um desgosto amoroso, com a Ana de Castro Osório. Quando ela fica viúva, ele volta lá, para ouvir um segundo não. Ele vive no passado”, considera o escritor, para quem o desgosto se estende a tantos dos que aqui desembarcaram. “Todos os que estão em Macau tiveram um desgosto amoroso. O que acontece em Macau é que temos a sensação que podemos remediar isso, podemos voltar”.

Para Carlos Morais José, “quem vive à distância vive mais intensamente a identidade”. E acrescenta-lhe a confissão: “Eu não gostava de fado. Aos 27 anos ouvi a ‘Gaivota’ e chorei. ‘Se uma gaivota viesse trazer-me o céu de Lisboa…’. Encontrei mais a minha identidade portuguesa cá do que tinha consciência dela em Portugal”. Miranda complementa: “A distância aproxima”. Morais José atira com a suavidade que toma de assalto a memória, quando se procura referências que se afiguram agora como benignas: “Começas a ter uma memória açucarada. A distância é óptima, tudo em Portugal parece óptimo”, defende.

Paulo José Miranda configura, por fim, a identidade como uma dimensão de conforto que advém da rede de afectos, de memórias cravadas num tempo de vida: “A identidade é no sentido da pertença de onde eu venho. Eu cresci com cheiros, com sons. A minha identidade foi formada com determinadas características. É não ter que decifrar códigos. Estar em casa dos meus pais e não precisar de aprender como fazer as coisas. É o sentir-me em casa”.

Carlos Morais José, para quem o tema abordado por Miranda se afigura como fundamental, deixou a pairar um desejo: “Esta questão da identidade dava um congresso, teria que ser pluridisciplinar. Ando a tentar fazê-lo desde 1993. Vamos tentar organizá-lo muito em breve”, sustenta.