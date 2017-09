Open de Golfe: Pavit Tangkamolprasert regressa para defender o título  

O atleta tailandês, de 28 anos, assinou uma surpresa na última edição do Open de Macau em Golfe, ao levar a melhor sobre o indiano Anirban Lahiri, o favorito à conquista da competição. Pavit Tangkamolprasert regressa a Coloane para defender o título, num torneio que deixou de contar com o apoio da concessionária de jogo Sands China.

O vencedor da última edição do Open de Macau em golfe, o tailandês Pavit Tangkamolprasert, vai regressar ao território para procurar defender o título, anunciou esta quarta-feira, em comunicado, a empresa responsável pela organização do evento.

Sem o patrocínio da Sands China, a edição de 2017 do Open de Macau em Golfe disputa-se no Macao Golf and Country Club, em Coloane, entre 19 e 22 de Outubro.

Pavirt Tangkamolprasert saltou no ano passado para a ribalta do golfe asiático ao levar a melhor sobre o indiano Anirban Lahiri no play-off de apuramento do vencedor da 18a edição da principal prova de golfe do território.

A edição deste ano do Open de Macau em Golf – a 19.a desde que a competição foi criada, na recta final da década de 90 – deve ser disputada por 144 atletas, a maior parte dos quais oriundos do continente asiático.

Para o golfista tailandês, de 28 anos, o triunfo no Macau Open constitui a maior vitória da carreira. O desempenho no green de Coloane permitiu que Tangkamolprasert encerrasse a edição de 2016 da Ordem de Mérito Asiática na décima posição: “Fico feliz por poder regressar a Macau no próximo mês para defender o título que aqui conquistei. O triunfo no Open de Macau continua a ser a maior vitória que tenho no palmarés ate ao momento e nunca esquecerei a recta final da prova, no ano passado, quando o Lahiri assinou sete birdies consecutivos e forçou aquele play-off. Ele estava a jogar tão bem. Mas lembro-me de ter dito a mim mesmo para permanecer calmo, até porque não tinha nada a perder”, recordou o golfista tailandês, citado num comunicado de imprensa enviado às redacções pela empresa responsável pela organização do certame, a IMG Events. “Fiquei tão feliz por me conseguir afirmar, especialmente frente a um dos melhores do Asian Tour e ainda mais, um jogador que não só conquistou o Open de Macau, como também a Ordem de Mérito”, complementa Pavit.

Promovido pela IMG Events, o torneio de quatro dias não conta com o patrocínio da Sands China, mas continua a ser organizado conjuntamente pelo Instituto do Desporto e pela Associação de Golfe de Macau. A competição é sancionada pelo Asian Tour, tendo vindo a ganhar grande protagonismo ao longo dos últimos anos: “Ficamos muito satisfeitos por podermos receber Pavit uma vez mais em Macau. No ano passado, deixou-nos a todos impressionados com as suas apetências e os seus nervos de aço”, assegura Pun Weng Kun, citado na mesma nota de imprensa.

O Presidente do Instituto do Desporto recorda ainda que um dos propósitos do Open de Macau em Golfe é o de servir de montra a estrelas em ascensão no âmbito do golfe asiático: “O Open de Macau providencia às estrelas em ascensão nas Ásia uma plataforma única, que lhes permite que compitam contra alguns dos melhores jogadores do mundo. Foi magnífico ver Pavit aproveitar a oportunidade que lhe foi concedida, bem como a exibir a magnitude do seu talento. Estamos desejosos de voltar a providenciar emoções deste tipo na edição de 2017 do Open de Macau”, assume Pun Weng Kun

A 19.a edição da competição distribui prémios no valor de meio milhão de dólares norte-americanos. Pelo green de Coloane, ao longo dos anos, passaram atletas como Padraig Harrington, Ernie Els, Nick Faldo, Lee Westwood ou Colin Montgomerie.