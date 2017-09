Novos aterros vão sofrer alterações para lidar com cheias

O secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, afirmou ontem que os novos aterros vão sofrer alterações para lidarem melhor com a subida do nível do mar.

“A subida do nível do mar bateu o recorde [com o tufão Hato]. Desde 1925 que há registo do nível do mar e nunca tinha sido registado um valor tão elevado. Vamos rever os aterros”, afirmou o secretário.

Além disso, Chui Sai On revelou que está agendada para dia 11 deste mês uma reunião com o Governo da Província de Guangdong para resolver a questão da construção de um dique ou comporta junto ao Porto Interior, e evitar as cheias.

Ainda de acordo com Chefe do Executivo, a solução já conta com a necessária aprovação do Governo Central.