Mundial 2018: Sorteio do “play-off” europeu decorre a 17 de Outubro

O sorteio do ‘play-off’ europeu de acesso ao Campeonato do Mundo de futebol de 2018, na Rússia, vai realizar-se a 17 de Outubro, em Zurique, na Suíça, anunciou ontem a FIFA.

Com os nove vencedores dos grupos de qualificação, apurados directamente, conhecidos a 10 de Outubro, ficarão por definir as quatro vagas que serão disputadas pelos oito melhores segundos classificados num ‘play-off’ a duas mãos agendadas para 9 e 14 de Novembro.

No sorteio, as oito equipas serão distribuídas por dois potes, conforme a sua classificação no ‘ranking’, que será conhecido na véspera.

A selecção portuguesa está no segundo lugar do Grupo B, com 21 pontos, menos três do que a líder Suíça. Portugal recebe os suíços no Estádio da Luz a 10 de Outubro, três dias depois de visitar Andorra.