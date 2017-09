MGM lança programa de apoio a pequenas e médias empresas afectadas pelo Hato

A operadora de jogo MGM anunciou ontem que vai instituir um programa de apoio às pequenas e médias empresas que trabalham com a empresa e que foram afectadas pela passagem do tufão “Hato”, a 23 de Agosto. O plano consiste em medidas gerais com enfoque nas necessidades a curto, médio e longo prazo, nomeadamente o processamento de pagamentos rápidos, o pagamento antecipado para aliviar o fluxo financeiro, o apoio logístico e a assistência a danos menores.

“Através de um inquérito, percebemos que mais de 60 por cento das pequenas e médias empresas com quem trabalhamos sofreram perdas com a passagem do tufão. Com este programa, estamos aptos a providenciar assistência imediata aos nossos vendedores”, disse Grant Bowie, director-executivo do MGM China Holdings Limited, citado em comunicado da empresa.

A nota enviada às redacções revela ainda que depois do “Hato”, a MGM conduziu uma investigação interno para perceber o impacto do tufão nos negócios que abastecem o empreendimento. O inquérito foi feito a mais de 220 vendedores, considerados “os mais susceptíveis a perdas”: aqueles situados nas categorias de micro, pequenas e médias empresas; jovens empreendedores; e lojas “Made-in-Macau”.