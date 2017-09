Mais de metade dos pais passam menos de três horas por dia com os seus filhos

Cerca de 65 por cento dos pais abordados por uma associação de solidariedade social de Macau passam menos de três horas por dia com os seus filhos. Está é a mais relevante conclusão de um inquérito conduzido pela Associação de Beneficência Sin Meng. O mesmo estudo desvendou ainda que a maioria do inquiridos considera que a acção do Governo é “insuficiente” no que diz respeito à implementação de políticas de ajuda às famílias. As pessoas abordadas no âmbito do inquérito indicaram também que necessitam de recorrer a licenças pessoais no trabalho para resolver problemas familiares urgentes e têm de negociar com as suas chefias os dias de férias.

A Associação de Beneficência Sin Meng pediu ainda compreensão por parte das empresas e chefias perante a flexibilidade necessária para resolver problemas familiares. A instituição instou também o Governo a encorajar os casais a participar em reuniões de aconselhamento pré-nupcial.