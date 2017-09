Macau Design Center apresentou trabalhos em Dongguan

Um grupo de representantes do Centro de Design de Macau, incluindo das marcas “Cliffs Studio” e “Hylé Design”, deslocou-se até à cidade de Dongguan, na passada segunda-feira, para um encontro sobre desenvolvimento, integração e inovação. No decorrer da reunião, os representantes do Macau Design Center deram a conhecer exemplos do trabalho desenvolvido nas suas instalações e várias empresas expressaram as suas necessidades de serviços de design, incluindo design de produtos internacionais de carácter profissional.

