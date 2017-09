Legislativas: Politica, pátria e habitação pautaram novo debate no Fórum

Wong Kit Cheng e o quarto posicionado da lista liderada por Angela Leong querem que Au Kam San peça desculpas públicas por ter criticado a intervenção do Exército Popular de Libertação após a passagem do tufão Hato. A crítica conformou o período de maior tensão do debate que reuniu ontem, no Fórum de Macau, os candidatos de cinco listas ao escrutínio de 17 de Setembro.

Elisa Gao

Depois da tempestade, a bonança. A calma regressou ontem aos estúdios da TDM no pavilhão do Fórum de Macau, depois de na terça-feira o segundo dos cinco debates organizados pela Ou Mun Tin Si Toi com os cinco candidatos à Assembleia Legislativa ter terminado numa troca de acusações pessoais entre as listas lideradas por José Pereira Coutinho e por Song Pek Kei.

Ontem foi a vez de entrarem em cena as candidaturas que ocupam entre o 10.o e o 15.o posto no boletim de voto que a 17 de Setembro vai decidir a constituição da nova Assembleia Legislativa.

Num tom bem mais cordato, os representantes das cinco listas que participaram no debate desta quarta-feira mostraram-se mais empenhadas em explanar o seu programa político do que em atacar as outras listas. O momento de maior tensão teve Wong Kit Cheng como protagonista. A cabeça-de-lista da “Aliança de Bom Lar” exigiu que Au Kam San se retratasse dos comentários feitos a propósito do apoio dado pela guarnição do Exército Popular de Libertação aos esforços de limpeza e reconstrução da cidade na sequência da passagem do tufão Hato.

Wong acabou por ser secundada por Siu Yu Hong, quarto posicionado da lista “Nova União para o Desenvolvimento de Macau”, que considerou impróprios os comentários do candidato pró-democrata e exigiu, por isso, um pedido de desculpas público.

Estreantes nas andanças do circo político do território, os candidatos da lista 15, “Poder da Sinergia de Macau”, liderados por Lam U Tou, mostraram que estão bem preparados para defender os seus ideais, ao passo que os membros da candidatura “Poder dos Cidadãos” – liderada por Sze Lee Ah e com a base de apoio concentrada na comunidade de Fujian – elegeram as políticas direccionadas para a juventude como o principal cavalo de batalha.

A grande ausente do debate acabou por ser Angela Leong. A empresária e cabeça-de-lista da “Nova União para o Desenvolvimento de Macau” incumbiu o número 2 da candidatura, William Kuan Vai Lam, de defender os interesses da lista. Kuan apresentou-se no certame na companhia de Siu Yu Hong, quarto posicionado da candidatura, e ambos levavam a lição bem estudada: antes de iniciarem qualquer intervenção, os dois candidatos repetiam o chavão “A Lista 14 participa nas eleições a pensar no bem de Macau”.

Menos extravagante do que é habitual, Sze Lee Ah abriu mão do uniforme militar que envergou na cerimónia de abertura da campanha – e que lhe rendeu a alcunha de “o Che de Macau – e fez-se representar no debate por Ieong Wai Kit, número sete da lista que lidera, a da candidatura “Poder dos Cidadãos”.

Depois da cisão com os kaifong, Wong Kit Cheng assume o papel de timoneira na lista 11 e ontem atacou o debate ao lado da número dois da “Aliança de Bom Lar” Loi I Weng.

Au Kam San, o veterano activista do campo pró-democracia optou pela mesma estratégia, ainda que tenha optado por dar o protagonismo ao seu companheiro de luta, o jovem Chan Kuok Seng. O número dois da “Associação do Novo Macau Democrático” foi quem conduziu a maior parte das intervenções, com Au a intervir esporadicamente.

Pouco habituados à ribalta política, os candidatos da lista 15 “Poder da Sinergia” deixaram, ainda assim, claro que não são uma força a ser subestimada. Antigo assessor dos deputados da Federação das Associações de Operários de Macau e membro do Conselho Consultivo de Serviços Comunitários da Zona Central, o cabeça-de-lista Lam U Tou participou no debate de ontem ao lado de Ian Heng Ut, o número dois da candidatura.

O primeiro grande tema que os candidatos a um lugar na AL foram desafiados a comentar prende-se com a intenção do Governo de alterar os pressupostos de candidatura à habitação económica. Wong Kit Cheng esclareceu que se conseguir ser reeleita vai pressionar o Executivo para que se mantenha fiel à promessa de promover um novo concurso para a atribuição de fracções económicas e sociais antes ainda do final do corrente ano.

Mais incisivo foi Sze Lee Wah, que considerou pouco prático o actual método de atribuição de fracções. O cabeça-de-lista da Poder dos Cidadãos espera que o Governo promova legislação que possa acelerar o processo de atribuição dos apartamentos: “Concordamos em absoluto. Se o método continuar a ser o de sorteio, há gente que vai ter de esperar a vida toda e o mais certo é não conseguir uma fracção. É razoável adoptar um método de atribuição que tenha por base um sistema de pontuação”, defendeu.

Chan Kuok Seng recordou, no entanto, na sua intervenção que o sistema proposto pelo Governo tem por base um sorteio conduzido dentro de um universo temporário de candidatos: “O método que tem por base um sistema de pontuação não é mais eficaz que o sorteio”, defendeu o candidato.

Para William Kuan, nem o sistema de sorteio, nem o sistema de atribuição de fracções tendo por base a pontuação dos candidatos vão resolver a questão da habitação pública no território. O número dois da lista liderada por Angela Leong insta o Governo a olhar para o que se faz nas regiões vizinhas: “Em Hong Kong, o Governo separa os candidatos em diferentes grupos, diferenciando-os através de diferentes cores. Aos diferentes grupos são aplicados diferentes métodos, de forma a que todos eles possam ter acesso, o mais rapidamente possível, a uma casa onde possam viver uma vida confortável”, sugeriu.

Lam U Tou, por sua vez, lembrou que os candidatos mais jovens são prejudicados com a atribuição das fracções através do expediente do sorteio e sugeriu um sistema misto que possa dar garantias de que os candidatos pior posicionados na corrida a uma fracção pública possam manter vivas as aspirações no que toca à obtenção de casa própria.

A parte mais agitada do debate chegou com as críticas endereçadas por Wong Kit Cheng a Au Kam San: “Colocou os seus próprios preconceitos à frente da segurança dos residentes de Macau num momento crítico e foi maus um empecilho do que um factor de contributo. Vai pedir desculpa ao Exército e aos residentes de Macau?”, inquiriu a candidata.

Sem papas na língua, Au Kam San justificou-se com o papel que lhe é consignado enquanto deputado: “O meu trabalho passa pela supervisão do Governo. O meu alvo é sempre o Governo”, explicou.

Insatisfeita, Wong procurou invectivar o adversário de forma mais ríspida e insistiu: “Perguntava-lhe se vai ou não pedir desculpa. Acha que os trabalhos de recuperação da cidade devem ser banalizados? Ficamos a perceber que o senhor Au é perito em colocar os pés pelas mãos nas questões que mais importam. Como é que os residentes podem confiar em si?”, perguntou a cabeça-de-lista da “Aliança de Bom Lar”.

Siu Yu Hong, quarto posicionado da lista liderada pela empresária Angela Leong, mostrou-se pouco convencido com a resposta de Au Kam San e insistiu no pedido de desculpas: “As pessoas fizeram um grande sacrifício. Espero que avance com um pedido público de desculpas ao Exército e à população de Macau”, defendeu.

Mesmo ausente, Angela Leong não foi poupada durante o debate de ontem. Ian Heng Ut, da lista 15, quis saber qual a opinião dos candidatos da “Nova União para o Desenvolvimento de Macau” sobre a forma como a resposta aos tufões deve ser coordenada, tendo em conta os interesses da indústria do jogo: “Acha que a cabeça-de-lista da vossa candidatura, Angela Leong, deve ou não dar o exemplo e esclarecer que os trabalhadores dos casinos não devem arriscar a vida sempre que o sinal 8 é içado? Não é preferível que as concessionárias percam meio dia de rendimentos, em vez de colocar em risco a vida dos funcionários?”, perguntou.

Ian não deixou Kuan Vai Lam responder e partiu de pronto para um novo ataque, usando a questão da habitação como arma de arremesso: “Os preços do imobiliário são demasiado altos. Andamos todos a trabalhar para a indústria imobiliária. Matámo-nos uma vida inteira apenas para conseguir comprar uma casa. Acha isto justo? É que eu não consigo ver nada sobre isto no vosso programa político”, acusou.

“Pois não”, anuiu Kuan. “Porque a nossa prioridade é garantir que os recursos de terras sejam colocados a bom uso”, defendeu o candidato, sem conseguir convencer a audiência.