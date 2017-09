Grupo Wanda vai processar quem difundiu rumores sobre Wang Jianlin

A empresa chinesa Dalian Wanda anunciou ontem que avançou com processos judiciais contra os titulares de várias contas nas redes sociais que difundiram “rumores” sobre o presidente do grupo, Wang Jianlin, afectando a cotação da empresa na bolsa.

O grupo Wanda disse estar a estudar a possibilidade de abrir um processo nos Estados Unidos contra o portal em língua chinesa Boxun, que avançou inicialmente com a informação.

Em 28 de Agosto passado, o Boxun assegurou que Wang foi temporariamente detido, na semana anterior, e impedido de sair do Continente.

Segundo o mesmo portal, que cita fontes não identificadas, Wang tentou transferir todos os familiares para o Reino Unido, num voo privado, mas as autoridades chinesas proibiram-lhes também a saída do país.

Aquela informação tornou-se viral nas redes sociais chinesas e resultou na queda de 8,7 por cento nas acções da filial do grupo Wanda Hotel Development, na bolsa de Hong Kong.

O gigante imobiliário chinês não detalhou quantos titulares de contas em redes sociais processou. O grupo indicou que vai exigir a cada responsável uma compensação de cinco milhões de yuan.

O grupo Wanda está sobre apertada vigilância das autoridades chinesas, devido ao aumento da dívida, susceptível de gerar riscos para o sistema financeiro do país. O Governo chinês pediu recentemente aos bancos estatais que limitem os empréstimos para projectos e aquisições além-fronteiras do grupo.

O grupo detém a cadeia de cinemas Odeon & UCI, presente em Portugal. Wang Jianlin é considerado o homem mais rico da China.

