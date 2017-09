Governo equaciona fechar casinos durante catástrofes

O Governo vai equacionar o encerramento do funcionamento dos casinos durante a ocorrência de catástrofes, assim como ponderar a questão da obrigatoriedade dos funcionários se apresentarem ao serviço, quando está hasteado o sinal de tufão n.º 8 ou superior. Até ao momento não há nenhuma medida tomada, mas os dois cenários foram admitidos tanto por Chui Sai On como por Lionel Leong: “No futuro, se for necessário, podemos rever a lei para enfrentar casos de emergência. Não é só durante as situações de tufão, mas em todas as calamidades. Para tomarmos uma decisão vamos ter em conta os exemplos dos casinos no exterior”, afirmou o Chefe do Executivo. “Vamos fazer uma análise e estudos profundos. Podemos alterar os horários dos trabalhadores ou alterar o funcionamento dos casinos”, complementou o líder do Governo.

