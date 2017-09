Governo birmanês acusa rebeldes “rohingya” de quererem criar estado muçulmano no país

O governo da Birmânia disse esta quarta-feira que os rebeldes da minoria ‘rohingya’ que atacaram dezenas de esquadras da polícia nas últimas duas semanas naquele país querem criar um estado muçulmano autónomo daquela nação de maioria budista.

A acusação foi feita pelo principal conselheiro para a área da segurança do governo da Birmânia (actualmente Myanmar), Thaung Tun, que afirmou igualmente que as forças armadas birmanesas têm usado a máxima contenção nas operações que visam travar as acções dos insurgentes.

Numa conferência de imprensa realizada na capital birmanesa, Naypyitaw, o conselheiro reagiu às acusações de que o exército e a polícia têm disparado de forma indiscriminada sobre civis e que têm destruído aldeias da minoria ‘rohingya’ após os ataques a 30 esquadras da polícia no estado de Rakhine (oeste).

Thaung Tun declarou que as forças de segurança estão a fazer todos os esforços para evitar prejudicar civis inocentes.

Um grupo autodenominado Exército de Salvação do Estado Rohingya (Arakan Rohingya Salvation Army, ARSA) reivindicou a autoria dos ataques.