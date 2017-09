Falta de vagas para estrangeiros impediu Wa Si Lei e Fifa de ficarem já no Desportivo das Aves  

Os dois jogadores locais assinaram contrato com o Desportivo das Aves mas vão permanecer mais uma época no território, por empréstimo do emblema da Vila das Aves. As contratações foram possíveis graças à acção do treinador e empresário Pelé.

João Santos Filipe

A falta de vagas para inscrever jogadores com nacionalidade estrangeira e o facto da FIFA exigir que os atletas menores sejam acompanhados por um tutor familiar quando estão no estrangeiro, impediu os jogadores locais Wa Si Lei e Fifa McArthur de reforçarem já esta época o Desportivo das Aves. A razão foi explicada ao PONTO FINAL por Pelé, treinador da Casa de Portugal e responsável pela transferência dos atletas: “O Desportivo das Aves não pode ficar com eles já por duas razões: primeiro, os planteis já têm preenchidas as vagas para estrangeiros, e nenhum dos jogadores tem nacionalidade portuguesa; segundo, são menores e segundo as leis da FIFA não podem ficar a jogar noutro país sem acompanhamento de um tutor familiar”, afirmou Pelé, ao PONTO FINAL.

Wa Si Lei é guarda-redes e tem 17 anos, sendo que Fifa McArthur actua no meio-campo e tem 15 anos. Apesar de ambos terem assinado contrato com o D. Aves, os atletas vão ficar por empréstimo mais um ano no futebol de Macau. Wa Si Lei vai continuar a representar a selecção de Sub-23, na Liga de Elite e Fifa McArthur vai jogar pela a Casa de Portugal, da 2.ª divisão local. As contratações do clube português foram confirmadas ontem, num comunicado oficial, depois dos atletas terem estado dez dias à experiência em Portugal.

As transferências em causa fazem parte do novo projecto do treinador da Casa de Portugal, que criou a J.M. Pelé para se lançar no mundo da formação de talentos e agenciamento de jogadores de futebol: “Este ano decidi criar a minha empresa de talentos de futebol porque tenho contacto directo com a maioria dos clubes da 1.ª divisão e 2 divisão de Portugal. Também com alguns clubes em Inglaterra, através de ex-jogadores com quem actuei”, explicou.

No entanto, o agora empresário nega que as contratações se devam exclusivamente às suas ligações: “O presidente do Desportivo das Aves fez questão de me sublinhar que os jogadores foram contratados porque tinham agradados a todos os treinadores que os avaliaram”, frisou.

No que diz respeito à próxima época, Wa Si Lei completa 18 anos, pelo que fica dispensado de um tutor. Contudo, esta questão vai ter de ser resolvida por Fifa McArthur para poder vestir a camisola da equipa portuguesa.

Além destes jogadores, Pelé é igualmente o representante de mais 14 atletas em Macau. Através dos seus contactos em Portugal, o também treinador pode igualmente ser o responsável pela vinda de alguns jogadores de fora para o futebol de Macau.

Contudo no que diz respeito ao jogadores jovens há uma regra de ouro para Pelé: “Aceito todos os miúdos que querem seguir a carreira futebolística. Mas têm de seguir com os estudos e acabá-los porque o futebol é ingrato e não dá para todos. Assim, pelo menos saem daqui com os estudos acabados e outras alternativas”, defendeu.