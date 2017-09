Facebook pode ser punido com multa por difundir propaganda paga

As listas candidatas à Assembleia Legislativa vão ter os conteúdos de propaganda eleitoral pagos removidos das suas páginas de Facebook. Depois de ter recebido queixas por parte de cidadãos e órgãos de comunicação social, a Comissão para os Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) disse ontem que contactou o grupo liderado por Mark Zuckerberg. O Facebook deve retirar todos conteúdos que se prefiguram como publicidade comercial.

Joana Figueira

A Comissão para os Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) esclareceu ontem que as listas candidatas às eleições de 17 de Setembro vão ser obrigadas a retirar conteúdos pagos de propaganda publicados na rede social Facebook. Depois de ter recebido queixas por parte dos cidadãos, a CAEAL entrou em contacto com a empresa liderada por Mark Zuckerberg e solicitou a remoção dos serviços adquiridos.

De acordo com Tong Hio Fong, a tomada de posição sobre o caso de propaganda paga surgiu na resposta aos pedidos de esclarecimento endereçados ao organismo por parte de cidadãos e de alguns meios de comunicação social. Até ao momento, foram identificadas entre quatro e cinco listas de candidatura – podendo existir mais casos – que recorreram ao expediente da propaganda paga. O presidente da CAEAL garantiu que o organismo vai “tomar a iniciativa” de investigar outros possíveis casos: “Iremos tomar a iniciativa de exigir às listas candidatas para retirarem o conteúdo no Facebook e, por outro lado, temos mantido contacto estreito com duas autoridades, a polícia e o Comissariado Contra a Corrupção (CCAC). Também temos mantido contactos com a empresa Facebook, que manifestou que vai conjugar esforços connosco”, afirmou Tong Hio Fong.

Na Terça-feira, a Comissão de Assuntos Eleitorais para a Assembleia Legislativa pronunciou-se sobre o pagamento feito por algumas listas candidatas para efeitos de propaganda eleitoral: “A empresa de comunicação social ou de publicidade que realizar propaganda política a partir da publicação da ordem executiva que marque a data da eleição é punida com multa de cinco mil a 50 mil patacas”, lê-se num comunicado do organismo. Tong Hio Fong revelou que os casos agora denunciados estão sob investigação.

A Lei Eleitoral prevê que a propaganda eleitoral não possa ser feita através de meios de publicidade comercial, sendo que o conflito surge na medida em que se os conteúdos publicados no Facebook forem patrocinados – o que requer o pagamento de uma taxa pelo responsável da página – terão um alcance maior e chegarão a um maior número de pessoas.

No comunicado da CAEAL enviado às redacções no início da semana, lê-se ainda que o organismo vai “relembrar as listas candidatas envolvidas no incidente que não devem efectuar propaganda eleitoral através de meios de publicidade comercial”.

Em conferência de imprensa, Tong Hio Fong revelou ainda que a CAEAL já recebeu 64 queixas, sendo que 20 destas foram encaminhadas para as autoridades policiais.