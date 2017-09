Escolas de Macau com mais alunos e mais professores  

Setenta e sete estabelecimentos de ensino, 122 unidades escolares e mais de 79 mil alunos inscritos. De grosso modo, estes são os números com os quais se traça actualmente o panorama do ensino não superior no território, numa altura em que o ano lectivo 2017/2018 já teve início na grande maioria das escolas de Macau.

Os números foram ontem avançados à imprensa pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ). O organismo liderado por Leong Lai informa que o número de unidades escolares que são abrangidas pelo sistema de escolaridade gratuita aumentou de 96 para 105. A inclusão de nove estabelecimentos de ensino fez com que a taxa de cobertura do sistema de escolaridade gratuita aumentasse para 94 por cento. No total, e de acordo com a DSEJ, são cerca de 70 mil, os alunos beneficiados pelos apoios do Governo e pelo regime de escolaridade gratuita.

Em termos gerais, e de acordo com os números avançados pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, o corpo discente das escolas do território aumentou 2,7 por cento em relação ao ano lectivo transacto. De acordo com os dados preliminares a que o Governo teve acesso, o número total de alunos de todos os níveis de ensino matriculados nas escolas de Macau é de 79 092 alunos.

Destes, 19.023 frequentam o ensino infantil (+ 6,6 por cento face ao ano lectivo de 2016/2017), 30.7776 estão inscritos no ensino primário (+5,5 por cento relativamente ao ano lectivo transacto) e 28.520 estão inscritos em estabelecimentos de ensino secundários (+2,8 por cento face ao último ano).

Com o corpo discente a aumentar nas escolas do território, é inevitável também o aumento do pessoal docente. Os estabelecimentos de ensino de Macau deverão empregar, no ano lectivo 2017/2018 um total de 7.606 professores, fasquia que esconde um aumento de 3,6 por cento face ao último ano lectivo. Destes, 1330 vão prestar serviço em estabelecimentos de ensino infantil e 2444 em escolas afectas ao ensino primário. Os restantes 3169 docentes vão ensinar em estabelecimentos de ensino secundário, a única área em que os números relativos aos quadro do pessoal docente registaram uma quebra ligeira, da ordem dos 0,5 por cento.