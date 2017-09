EPM: Hato deixou prejuízos na ordem de um milhão de patacas

Em menos de duas semanas a Escola Portuguesa de Macau (EPM) conseguiu proceder às reparações necessárias para que o arranque do novo ano lectivo se fizesse sem problemas. A confirmação veio da parte de Manuel Machado, director do estabelecimento de ensino, que revelou também que ainda não está tudo feito. As novidades para o novo ano dizem, sobretudo, respeito ao ensino do mandarim nos dois primeiros anos de escolaridade.

Prejuízos “na ordem de um milhão de patacas”. É este o valor dos estragos causados, a 23 de Agosto, pelo tufão Hato nas instalações da Escola Portuguesa de Macau. A estimativa foi ontem avançada ao PONTO FINAL por Manuel Machado, director do estabelecimento de ensino, no dia em que foi dado o pontapé de saída em mais um ano lectivo.

As aulas arrancaram ontem com 574 alunos inscritos, mais 20 do que no ano transacto, e “foi possível, felizmente, fazer todas as obras de reparação e reconstrução necessárias para o abrir das aulas de acordo com o calendário que estava previamente estabelecido”, adiantou o responsável.

E que obras foram essas? “Proteger todas as zonas onde tinham caído vidros e janelas, limpar todas as salas, pintar zonas que ficaram também afectadas por força dos ramos e chapas que lhes bateram, cortar ramos de árvores, tirar todo o lixo que se acumulou – e não era pouco, era muitíssimo lixo que estava acumulado – e reconstruir os muros dos jardins interiores que dão para a Avenida de D. João IV”, sintetizou Manuel Machado.

Uma vez que, nos jardins interiores, “não há grande circulação nem de alunos nem de professores”, a direcção da escola procurou, numa primeira fase, reconstruir os muros – um dos quais foi escolhido, em Maio último, para receber uma intervenção de Vhils. Numa segunda fase, irão ser arranjados os jardins “que também ficaram maltratados”. Adicionalmente, falta ainda proceder à substituição dos vidros que se partiram com a força do vento, cujas janelas foram entaipadas, e ainda substituir um aparelho de purificação do ar.

Manuel Machado sublinhou ainda o importante apoio dado pelo Governo, através da DSEJ: a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude deslocou-se mesmo até à EPM para se “inteirar dos estragos causados e disponibilizar-se para ajudar”, explica o responsável. “Da mesma maneira, desde o primeiro momento, o Conselho de Administração da Fundação Escola Portuguesa de Macau também disponibilizou verbas para se avançar com as reparações necessárias”, disse o responsável.

Quanto ao primeiro dia de aulas, “tudo correu da melhor maneira e as pessoas constataram que se conseguiu recuperar em tempo útil para a abertura do ano”, concluiu Manuel Machado.

MUDANÇAS NO ENSINO DO MANDARIM

Os alunos que este ano se matricularam no primeiro e segundo ano vão ser divididos em duas turmas de mandarim, consoante os seus conhecimentos prévios da língua. Esta mudança na metodologia do ensino do chinês é o resultado de um trabalho conjunto operado pela direcção da EPM e do departamento de língua e cultura chinesa, no sentido de procurar responder às capacidades dos alunos que frequentam o estabelecimento: “Existem alunos de língua materna chinesa e existem alunos de língua materna não chinesa. Os pontos de partida não são os mesmos, por consequência, as metodologias têm que ser adaptadas aos grupos que já têm um conhecimento da língua e aqueles que não têm um conhecimento da língua. Daí terem-se formado, no primeiro e no segundo ano, grupos de dois níveis: um constituído pelos alunos que já têm conhecimentos de chinês e aquele que é constituído por alunos que não têm quaisquer conhecimentos de chinês”, explicou Manuel Machado.

A Escola Portuguesa de Macau conta este ano com 574 alunos divididos por 34 turmas e um corpo docente reforçado com duas professoras, uma de primeiro ciclo e outra de ensino especial.