Destruir material de campanha dá direito a penalização, recorda CAEAL

O presidente da Comissão para os Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL), Tong Hio Fong, adiantou ontem que o organismo que lidera e o Corpo da Polícia de Segurança Pública (PSP) estão a investigar a destruição de material de propaganda eleitoral afecto a algumas das listas candidatas às eleições de 17 de Setembro. Vários posters das listas lideradas pelos pró-democratas Ng Kuok Cheong e Au Kan San – mas também de outras candidaturas – foram encontrados estragados. De acordo com a análise preliminar conduzida pelas autoridades do território, os estragos podem ter sido provocados pelos aguaceiros fortes que se têm feito sentir no território.

“Recentemente, temos verificado alguns locais em que foram registados estragos dos cartazes das listas candidatas. (…) A polícia vai prestar atenção se vai haver qualquer outra situação de estrago de cartazes. Se sim, então vão entrar em detalhe quanto à investigação”, disse Tong Hio Fong aos jornalistas.

De acordo com a Lei Eleitoral, se alguém destruir material de propaganda eleitoral incorre em pena de prisão. Portanto, “todas as pessoas têm de prestar atenção quanto a isso”, referiu o presidente da CAEAL, acrescentando que a pena será aplicada a qualquer pessoa de acordo com a lei.

Tong Hio Fong recordou ainda que os materiais de propaganda eleitoral – como cartazes e “banners” – só podem ser afixados nos locais previamente definidos pelo organismo. Por outro lado, o magistrado alertou para o facto de que “as listas candidatas não podem afectar ou perturbar o local em que outra lista se encontre a conduzir actividades de campanha”, uma vez que os locais foram distribuídos por sorteio. J.F