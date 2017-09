O concurso público para a construção de uma estação elevatória no Porto Interior para evitar ou impedir inundações na zona, aquando da subida da maré, vai arrancar no primeiro semestre do próximo ano. A informação foi avançada ontem pela secretária Sónia Chan.

De acordo com a responsável, o local da construção já não vai ser o cais 23, depois de um parecer desfavorável por parte do Instituto Cultural. A localização da construção só vai ser conhecida mais tarde.