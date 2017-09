Ciclone tropical “Guchol” não se chega a Macau e segue para Fujian  

Começou como depressão tropical, localizada ao largo da ilha de Luzon, e evoluiu para um ciclone tropical, designado “Guchol”. Segundo a Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG), encaminhava-se ontem para a costa da Província de Fujian, a 400 quilómetros a Leste de Macau. De acordo com a nota emitida pelos serviços ao final da manhã de ontem, uma vez que a intensidade do ciclone tropical era ainda fraca (o vento máximo no centro da tempestade tropical era de cerca de 75 quilómetros/hora), e uma vez que este tomava um rumo para o quadrante Norte, “espera-se que a sua influência para Macau não seja grande”, previam os SMG. Ao final da tarde, os serviços adiantaram ainda que “a menos que o ciclone tropical mude de direcção e se aproxime do território ou se intensifique de repente, esta Direcção não considera içar o sinal n.o 1 de alerta de tempestade tropical”.

Na tarde de ontem, também o Observatório de Hong Kong apontava que o ciclone tropical “Guchol” se moverá “na direcção geral do Estreito de Taiwan e da costa de Fujian”. O organismo da vizinha Região Administrativa Especial previa que o ciclone mantivesse uma certa distância de Hong Kong, considerando que “a sua ameaça ao território não é alta”.

Para o dia de hoje, o portal dos SMG prevê céu geralmente muito nublado, com a ocorrência de aguaceiros ocasionais e a possibilidade de trovoadas. As temperaturas vão oscilar entre os 26 graus de mínima e os 31 graus de máxima, com uma humidade relativa entre 70 e os 95 por cento. O índice UV máximo previsto é de 6, classificado de Alto.