Bilingues em chinês-português têm prioridade no recrutamento para a PLPEX

A “Exposição de Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa (Macau) – 2017 PLPEX” vai dar prioridade aos candidatos bilingues que dominem as línguas chinesa e portuguesa no âmbito do processo de recrutamento de trabalhadores que deverão trabalhar a título temporário no certame. Para que obtenham tratamento preferencial terão que estar registados no Portal para a Cooperação na Área Económica, Comercial e de Recursos Humanos entre a China e os Países de Língua Portuguesa. Em comunicado, o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) destaca o papel “indispensável” destes profissionais na promoção de Macau enquanto plataforma, sendo que as suas responsabilidades serão a tradução e o acolhimento dos participantes.

