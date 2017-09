Amélia Vieira e a tragédia que o poeta carrega  

Numa comunicação a que emprestou um nome retirado da obra de Paul Celan – “Sete rosas mais tarde” – Amélia Vieira percorreu ontem no Antigo Tribunal traços identitários de Pessanha, homem que se lhe afigura como lenda, misto de mago e príncipe. Homem sofrido, apaixonado e vulnerável, que para a escritora carrega, como todos os poetas, o peso do estigma.

“O Camilo Pessanha é aquela pessoa que nasce estigmatizada. Nasce de um pai aristocrata e de uma mãe do povo, uma mãe escondida. Era um homem dorido, que herdou da mãe uma religião católica, quase pagã. Nunca se separou dessa mãe, que se sentia uma pária. Era uma personagem muito apaixonada, muito vulnerável”, começa por enquadrar Amélia Vieira. Nas celebrações dos 150 anos do nascimento de Camilo Pessanha, de que decorrem desde 1 de Setembro no Antigo Tribunal, a escritora lançou o seu novo volume de poesia, “Abril”.

Para a poetisa, Pessanha como todos os poetas, são essas “personagens delicadas, deficitárias, na sua sanidade, na sua vibração”. Percorre depois a relação do simbolista com os modernistas, a devoção que estes lhe estenderam, a ponto de lhe dedicar uma terceira edição do “Orpheu”, que nunca viu a luz do dia: “Camilo Pessanha sempre se me afigurou quase como uma lenda. Um misto de mago e de príncipe. Com uma poesia que nos ameaça de uma beleza tal. Pertence a uma geração exaurida e tormentosa. Há pessoas assim, mergulhamos nelas até se fartarem de nós. Viver é um combate solitário”, assume a autora.

Quando alguém na plateia lhe pressente a tristeza, Amélia Vieira retribui com a infelicidade crónica que, diz, todos os poetas sentem: “Um poeta nunca é feliz. Os outros são infelizes por falta de amor, de dinheiro. Os poetas podem ser considerados por uma certa incapacidade de resolver a relação com os outros. Já nasceram estigmatizados, não precisam de acrescentar tragédia à sua”. S.G.