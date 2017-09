A fotografia contemporânea numa feira. O PHOTO MACAU estreia-se em 2018

No próximo ano, entre 25 e 28 de Março, o território vai acolher a edição inaugural do PHOTO MACAU | Art Fair. O evento – previsto para o Venetian e organizado pela agência Red Balloon Co. Ltd, focada na criação de feiras de arte na Ásia e fundada pela artista de Macau, Cecilia Ho – tem como propósito apresentar um conjunto de trabalhos artísticos e de arte digital, com especial enfoque na fotografia e no vídeo. O conselho consultivo do Photo Macau conta com um painel alargado de curadores, onde figuram o director do Centro de Fotografia de Genebra e o director da feira Art Paris. Istambul será a cidade em destaque na primeira edição do certame, com a presença de artistas, curadores, coleccionadores e galeristas da cidade turca.

“Através de uma colecção com uma cuidadosa curadoria de galerias de arte e fotografia de todo o mundo, procuramos reunir os principais fotógrafos, curadores, coleccionadores, comerciantes e amantes da arte do mundo para que a feira se torne uma referência de arte na Ásia para a fotografia e a imagem em movimento”, pode ler-se no portal da organização do PHOTO MACAU.

O conselho consultivo da feira é formado por curadores, críticos e directores de museus. Criada será uma plataforma “para aqueles já conquistados pela arte multimédia e os novos media, bem como aqueles que procuram expandir os seus conhecimentos através do encontro e interacção com outros entusiastas da arte e especialistas neste campo”. O painel de consultores do evento é constituído por Joerg Bader, director do Centre de La Photographie, de Genebra, Gregory Lang, fundador da Solang Production Paris, Liu Heung Shing, fundador da SCôP, Charles Merewether, antigo director artístico e curador da Bienal de Sidney, Johann Nowak, curador, Guillaume Piens, director da Art Paris Art Fair, e Berta Sichel, co-fundadora da bureauphi.com e antiga curadora de artes digitais do Museo Reina Sofía, em Madrid.

A feira apresenta-se dividida nos seguintes sectores: Galerias, Premiere, Vintage, High Edition, Laid Back e Instalação: “Cada um propiciará uma experiência diferente da arte contemporânea moderna para coleccionadores de arte e visitantes. É uma oportunidade de conhecer e explorar o mundo dos artistas emergentes na cena artística asiática, bem como visualizar novas obras de fotografia e vídeo de artistas estabelecidos”, refere a mesma nota.

Nesta primeira edição, Istambul estará em foco. A presença da cidade turca na feira conta com a curadoria da coleccionadora e especialista na cena artística da Turquia, Nina Öger.