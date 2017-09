Veículos danificados devem ser retirados dos auto-silos até domingo  

Os proprietários dos veículos que se encontravam estacionados nos auto-silos Pak Lok, do Edifício Fai Tat e do Edifício do Lido aquando da passagem do tufão Hato pelo território e que foram danificados pela tempestade foram intimados pela Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego a remover as viaturas até ao próximo domingo. O organismo aconselha os proprietários dos veículos “a proceder ao tratamento dos mesmos”, seja através do cancelamento da matrícula, seja através da remoção das viaturas.

A DSAT recorda que até 10 de Setembro coloca à disposição dos residentes uma equipa de técnicos que têm como incumbência “auxiliar os proprietários no preenchimento do requerimento para o cancelamento das matrículas”.

O Governo lembra que, caso os donos dos veículos danificados pelo Hato queiram cancelar o título de propriedade dos veículos, a DSAT assume a responsabilidade de remover as viaturas em causa. Se, pelo contrário, os proprietários optarem por recuperar os automóveis, terão necessariamente de assumir os custos e a responsabilidade pela remoção dos veículos.

O prazo para a remoção das viaturas termina no próximo domingo, dia em que a DSAT começará a aplicar os procedimentos previstos pela Lei.