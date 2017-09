Tufão Hato: Água subiu até aos 1,62 metros no Porto Interior

A estação de monitorização do Largo do Pagode do Bazar, na zona do Porto Interior, registou o valor mais elevado – 1,62 metros – no que toca à subida da água no território aquando da passagem do tufão Hato por Macau. A marca foi registada às 12h05 do dia 23 de Agosto, antes da estação deixar de operar, de acordo com informações ontem divulgadas pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau. Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SGM) têm 17 estações de monitorização de cheias, oito das quais deixaram de funcionar durante o período crítico da tempestade tropical. Seis das estações, localizadas no Porto Interior, registaram um nível de água acima do metro e meio.

“Corte de energia ou outros motivos” não identificados foram as razões apontadas pelos SMG para as avarias, citados pela emissora em língua portuguesa da Rádio Macau. Por isso, “não foi possível recolher o valor máximo do nível da água”, explica o organismo.

Já a estação da Doca da Ilha Verde, que monitoriza o nível da maré, registou 5,04 metros, às 11h52 do mesmo dia. Na estação da Barra a amplitude da maré atingiu os 4,51 metros às 11h21