  Três veículos danificados retirados de auto-silos públicos

Até ao início da tarde de ontem, a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) tinha procedido à remoção de três veículos que se encontravam estacionados nos parques de estacionamento do Pak Lok e dos edifícios Fai Tat e do Lido e que foram danificados pela passagem por Macau do tufão Hato, a 23 de Agosto. As viaturas em questão foram retiradas depois dos proprietários terem optado por cancelar a matrícula, explica a DSAT em comunicado. O organismo coloca ao serviço da população do território, até ao próximo domingo, uma equipa de técnicos com a função exclusiva de ajudar os proprietários a cancelar as matrículas, caso assim o desejem.

