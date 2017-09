Taça FIRS: Macau na corda bamba

Macau voltou ontem a somar uma nova derrota na edição de estreia da Taça FIRS. Sem Hélder Ricardo, os campeões asiáticos de hóquei em patins não conseguiram evitar uma goleada por 13-3 frente à Áustria, de João Nuno Meireles.

Marco Carvalho

A selecção de hóquei em patins de Macau somou esta terça-feira a segunda derrota em três partidas disputadas no âmbito da edição inaugural da Taça FIRS, competição que se disputa na cidade continental de Nanjing, integrada na edição de 2017 dos Jogos Mundiais de Patinagem.

Depois de ter perdido por 15-0 frente à Colômbia e de ter somado um empate a oito golos frente à África do Sul, os campeões asiáticos de hóquei patinado soçobraram no frente-a-frente com a Áustria, num desafio em que não puderam contar com Hélder Ricardo. O artilheiro, que apontou cinco dos oito golos de Macau frente à África do Sul, acabou expulso no confronto frente à formação orientada por Joaquim Coimbra.

Sem a sua principal referência ofensiva, a selecção do território não conseguiu evitar um novo desaire no embate com os austríacos. A formação orientada por João Nuno Meireles entrou a todo o gás na partida e inaugurou o marcador logo aos sete segundos, por intermédio de Roche Brunner. Embalada pelo golo, a Áustria reforçou a vantagem antes ainda do minuto e meio de jogo, com Andreas Magister a facturar. O terceiro tento da Áustria, terceiro também do desafio, materializou-se aos quatro minutos, numa iniciativa com assinatura de Jakob Stockinger.

A reacção dos comandados de Alberto Lisboa só chegou aos sete minutos, com Nuno Antunes a reduzir para os campeões asiáticos. A reacção austríaca não se fez esperar e aos oito minutos o grupo de trabalho orientado por João Nuno Meireles facturou por duas ocasiões, com Tobias Winder, primeiro, e David Huber, depois, a baterem Cláudio Castilho Lameiras na baliza do território e a elevarem o andamento do marcador para 5-1.

Macau reduziu para 5-2 aos quinze minutos, numa iniciativa concluída por Ieong Chi Sam.

Imparável, a selecção austríaca voltou a marcar aos 19 minutos, numa jogada assinada por Kilian Hagspiel. O dianteiro austríaco foi o atleta que mais se destacou no desafio, ao marcar por quatro ocasiões.

O derradeiro tento da segunda parte foi apontado aos 21 minutos, por Sebastian Mostoegl, que elevou a contagem para os 7-2.

No segundo tempo, a selecção austríaca voltou a deixar, desde cedo, claro quem mandava no encontro. Aos dezoito segundos da etapa complementar, David Huber marcou o oitavo golo da Áustria, segundo da conta pessoal.

Jakob Stokinger também bisou à passagem do minuto cinco, antes do “furacão” Kilian Hagspiel entrar em acção: o artilheiro marcou por três ocasiões, aos 13, aos 17 e aos 21 minutos. Pelo meio, a selecção do território ainda de um ar da sua graça, mas o golo, apontado por Augusto Ramos, ao minuto 10, revelou-se insuficiente para denegrir a superioridade austríaca.

Com o jogo há muito decidido a seu favor, a formação orientada por João Nuno Meireles encerrou a contagem a quatro minutos do fim, numa jogada concluída por Sebastian Mostoegl.